Condizioni igieniche pessime e alimenti mal conservati in un minimarket di Firenze

Pessime condizioni igieniche della cucina, presenza di blatte, alimenti non tracciati e in brutto stato di conservazione.

Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale durante un controllo eseguito ieri sera in un minimarket in centro nell’ambito dei servizi programmati relativi alle attività che vendono generi alimentari. L’attività oltre alla vendita effettuava anche preparazione di alimenti con consumo sul posto. E proprio durante l’ispezione in cucina gli agenti hanno notato condizioni igieniche pessime oltre a cibo e alimenti mal conservati. Gli agenti hanno quindi chiesto l’intervento dei tecnici della Prevenzione in Sicurezza Alimentare dell’ASL che hanno effettuato un controllo d'urgenza della cucina.

Tra le criticità rilevate la presenza di blatte, la zona cucina in pessime condizioni igieniche, materie prime utilizzate senza tracciabilità, magazzino privo di requisiti strutturali con materiale ammassato di altro genere, mancanza di lavastoviglie. L’ASL ha quindi disposto la sospensione dell’attività di preparazione di cibo e quindi il consumo sul posto fino al ripristino delle condizioni igieniche.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori approfondimenti. Sono inoltre stati sequestrati alimenti mal conservati in due frigoriferi utilizzati (pezzi di carne di maiale e tonnetti decongelati in brutto stato di conservazione).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa