Corso gratuito per Modellista abbigliamento all'Asev, opportunità per 20 allievi

Grande opportunità formativa gratuita per chi è in cerca di lavoro nel settore della moda. Ultimi giorni per potersi iscrivere al corso IFTS Hi-tech Fashion System, dell’ASEV di Empoli, un percorso formativo di qualifica tecnica superiore per diventare Modellista abbigliamento.

Il percorso professionale gratuito Hi-tech Fashion System con le sue 800 ore di formazione, contenenti un’importante esperienza di stage di 240 ore in aziende del settore, può costituire per gli allievi la giusta via d’accesso per il mercato del lavoro nel settore moda, un settore che rappresenta uno dei pilastri produttivi più importanti e di eccellenza nel panorama economico locale.

Finanziato dal Fondo Sociale Europe e da Regione Toscana, il corso gratuito è finalizzato al raggiungimento della qualifica di IV livello di Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di abbigliamento nuovi o preesistenti e si avvale della collaborazione come partner la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli, e l’azienda Pellemoda.

In particolare, la figura è all’origine del processo di creazione del valore del settore; in quanto tale costituisce un fattore “competitivo”, una risorsa strategica che le aziende cercano, da un lato, di trattenere al loro interno e dall’altro di inserire nel proprio organico aziendale ed in periodi di congiuntura favorevole, questa figura può essere oggetto di un livello di domanda anche decisamente elevato. Potrà lavorare sia nella modelleria che nel controllo della produzione.

Il corso si svolgerà ad Empoli, i posti disponibili sono solo 20 ed è rivolto a giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma tecnico professionale, oppure a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Sarà possibile iscriversi entro il 4 novembre 2022 ore 13.00 presso la segreteria dell’ASEV in Via delle Fiascaie n. 12 a Empoli (0571 76650). Per maggiori informazioni sul corso Intelligenza digitale per l’industria 4.0 vi invitiamo a consultare il sito www.asev.it.