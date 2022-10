Distretto Circolare di Empoli, nuovo incontro: protagonista la NextChem

Prosegue il ciclo di tre incontri di approfondimento sul progetto del Distretto Circolare di Empoli, il secondo appuntamento svoltosi il 26 ottobre dedicato come previsto al tema “La tecnologia NextChem: il sistema di produzione del Syngas”.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Brenda Barnini, è stato dato spazio alle presentazioni dei tecnici e dei progettisti. Del Gruppo Maire Tecnimont, l’Ing. Annarita Salladini, Senior Technology Manager di MyRechemical (NextChem) ha spiegato il funzionamento del Distretto Circolare, tutte le diverse fasi e processi all’interno dell’impianto e le fondamentali differenze della tecnologia “Waste-to-chemicals” rispetto a quella di termovalorizzazione. L'Ing. Enrico Santi, Project Director, ha illustrato la planimetria del Distretto Circolare, il suo inserimento all’interno del contesto urbanistico e tutte le misure di sicurezza.

L’Ing. Damien Lebonnois, Direttore di Progetto per SUEZ, ha chiarito il lungo percorso di ricerca di soluzioni innovative per il trattamento dei rifiuti portato avanti a livello internazionale fino all’individuazione della tecnologia “Waste to chemicals” di NextChem, ritenuta oggi tra le più affidabili e sostenibili.

Il ciclo di interventi di apertura è stato, infine, arricchito dal collegamento video con l’Ing. Luca Spadacini, Direttore Environmental Solutions della società giapponese JFE Engineering, che direttamente da Tokyo ha raccontato ai cittadini la sua esperienza nella direzione di impianti simili ed in esercizio, approfondendo il profilo della maturità tecnologica delle soluzioni proposte.

Il tutto si è svolto secondo il format collaudato già nel primo incontro. Dopo le presentazioni i cittadini, già divisi in tavoli da circa 10-15 persone coordinati dai facilitatori, hanno avuto il tempo per dialogare tra loro e presentare quesiti su tutti gli aspetti relativi al progetto. I quesiti raccolti, circa 50, sono stati letti singolarmente e divisi per tematica: dalla tecnologia alle caratteristiche dell’impianto, dal territorio alla sicurezza, dalla gestione dei rifiuti in ingresso a costi e investimenti del business plan. L’ing. Alessia Scappini e l’ing. Alessandro Canovai, rispettivamente Direttore Progetti Speciali e Direttore Operativo Centrale di Alia, assieme al Presidente Nicola Ciolini e ai tecnici dell’Alleanza Circolare hanno poi risposto a tutte le domande dei partecipanti. Alia e i partner dell’Alleanza Circolare ringraziano i cittadini per la partecipazione a questo secondo incontro e per i diversi spunti e le proposte emerse dentro un confronto approfondito e costruttivo con gli esperti presenti.

Il ciclo di incontri prevede il terzo appuntamento pubblico il 10 novembre, alle ore 21 al Palazzo delle Esposizioni, e avrà ad oggetto “l’architettura e gli spazi pubblici e privati dell’impianto” con la partecipazione di Marco Casamonti, Docente Facoltà di Architettura di Genova e Responsabile progetto architettonico, e Stefano Mancuso, Docente universitario, Team di progetto paesaggistico oltre a tecnici di ARPAT ed ASL toscana. Dal 3 novembre alle ore 18 sarà pubblicato il link per la registrazione, obbligatoria per poter partecipare, sul sito: www.distrettocircolareempoli.it. A coloro che non sono riusciti a iscriversi ai primi incontri verrà dato diritto di precedenza per favorire la più ampia partecipazione.

Si ricorda che per garantire la massima trasparenza al percorso di ascolto e partecipazione, sul portale dedicato https://www.distrettocircolareempoli.it/ sono pubblicate tutte le informazioni relative al progetto, alla tecnologia, agli impatti, ai benefici per il territorio, agli incontri dedicati, i documenti presentati. Nello stesso portale è ospitata una sezione esclusivamente dedicata alle FAQ (domande frequenti), dove saranno inserite, per scelta degli organizzatori, in aggiornamento continuo, tutte le domande e le risposte registrate agli incontri o richieste online sul portale in modo da garantire in qualsiasi momento la massima e puntuale informazione a tutti i cittadini interessati ed a tutti coloro che non avranno la possibilità di partecipare in presenza agli appuntamenti.

Fonte: Alia - Ufficio stampa