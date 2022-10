Buoni sport, 150 euro a famiglia per le iscrizioni dei più piccoli a Empoli

Lo scorso anno sono state oltre 250 le istanze pervenute al Comune di Empoli per ottenere il buono da 150 euro a sostegno delle famiglie più fragili nell’ambito del progetto comunale denominato ‘Lo sport oltre la crisi’, pensato e promosso per ridare ossigeno alla pratica sportiva di giovani atleti e con essa alle società.

L’amministrazione comunale ha così deciso di procedere a una riedizione del progetto, una versione bis, stanziando anche per quest’anno 40mila euro, per continuare a sostenere e incentivare i giovani a fare sport e mettere al centro il valore di una qualsiasi attività sportiva.

Il voucher sarà di 150 euro per ogni avente diritto, fino a concorrenza della somma complessiva messa a disposizione, sarà impiegato nella stagione sportiva 2022/23 per l'iscrizione dei giovani in età dai 6 ai 16 anni (fino a 26 anni in caso di giovani con disabilità - certificazione 104 del 1992), a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio comunale o associazioni/società con sede in Empoli.

L’erogazione del finanziamento verrà effettuata in base ad una graduatoria che terrà conto del valore Isee familiare, che può essere al massimo di 28mila euro, come principale criterio. Il voucher potrà essere speso fino al 20 dicembre 2022. La richiesta di rimborso da parte delle associazioni sportive dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 febbraio 2023.

Inoltre, prima di presentare l’istanza, i richiedenti dovrebbero verificare se l’associazione/società o ente sportivo prescelto aderiscono al progetto del Comune e se disponibili ad accettare la delega di pagamento con voucher.

MODALITA’ DI RICHIESTA - È possibile presentare la domanda fino alle ore 12 del 25 novembre 2022. Il termine è perentorio. L’istanza dovrà necessariamente essere presentata online sul sito del Comune di Empoli collegandosi al link https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze a partire da mercoledì 2 novembre 2022, con una delle seguenti modalità:

- con le credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

- con Carta di identità Elettronica dotata di Pin;

- con Tessera Sanitaria dotata di Pin.

In caso di istanze parzialmente incomplete, sarà attivato il soccorso istruttorio per consentirne l'integrazione, purché le stesse non siano prive di elementi essenziali.

Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione apposita degli ‘Avvisi’ sul sito istituzionale del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it.

Il progetto edizione 2021 è stato selezionato da ASI – Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI per partecipare alla XVII edizione del ‘Premio Sport & Cultura 2022’. I vincitori saranno comunicati sul sito www.asinazionale.it il 10 dicembre 2022. La consegna dei premi avverrà il 17 dicembre 2022 a Roma, nel salone d’Onore del CONI a partire dalle 18.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa