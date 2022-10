Aggressione in biblioteca UniFi: 30 giorni di prognosi per 58enne

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno raccolto la querela presentata da un collaboratore dell’università degli studi di Firenze, relativa a un’aggressione patita lo scorso 26 ottobre.

La vicenda, in particolare, è avvenuta nella biblioteca dell’istituto, in piazza Brunelleschi e il movente - almeno stando alle prime ricostruzioni - si inquadrarsi nel tentativo, da parte del collaboratore dell’istituto, 58enne, di identificare due giovani introdottisi all’interno del plesso senza il necessario "badge". I due soggetti, per evitare il controllo, hanno reagito violentemente, dapprima lanciando delle lattine contro la vittima, poi colpendolo al volto.

L'uomo, visitato al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di 30 giorni. Gli accertamenti dei Carabinieri parrebbero aver ristretto, nel giro di poche ore, il campo delle indagini, consentendo di acquisire elementi per identificare almeno il primo degli aggressori.

Le indagini continuano comunque in modo serrato, anche per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.