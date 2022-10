Un agricoltore di 78 anni ha perso la vita a Montemignaio (Arezzo), in seguito alla caduta da un melo mentre si stava dedicando a lavori agricoli nella sua proprietà. L’anziano, per motivi da accertare, avrebbe perso l'equilibrio ed è finito a terra da qualche metro di altezza. Sul posto sono giunti il personale del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma per il 78enne non c'era più niente da fare.