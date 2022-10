Questo pomeriggio all'aviosuperficie di Mensanello, nella zona di Colle Val d'Elsa, un uomo di 65 anni è stato colpito da un aliante in fase di atterraggio. Il 65enne, in seguito al tempestivo intervento dell'ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi, dell'automedica di Campostaggia e dell'elisoccorso Pegaso, è stato trasportato dai sanitari all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è ricoverato in prognosi riservata.