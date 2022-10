Controlli a Campi Bisenzio e Scandicci, scattano denunce per stupefacenti e minacce

I militari della Compagnia di Signa e di Scandicci, nella giornata di ieri, hanno svolto servizi di controllo del territorio per prevenzione e contrasto della criminalità. Il bilancio parla di denunce per minacce e stupefacenti in entrambi i territori.

In particolare a Campi Bisenzio i carabinieri hanno perlustrato le principali piazze, anche con l'ausilio delle unità cinofile. Durante i controlli un 29enne, di origine marocchina già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver minacciato con un grimaldello il titolare di una ditta di Campi Bisenzio, per divergenze su questioni lavorative. Un altro giovane di 24 anni, sempre di origine marocchina, è stato segnalato alla prefettura di Firenze perché trovato in possesso di stupefacenti. I cani dell'unità cinofila durante il controllo avrebbero infatti individuato a bordo della sua auto una piccola quantità di hashish. Altra sostanza stupefacente, circa 10 grammi di hashish, è stata rinvenuta dalle unità cinofile in perlustrazione tra la zona di via Magenta e via Novelli.

A Scandicci i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante i controlli, hanno segnalato alla prefettura di Firenze tre persone, un 27enne e un 21enne, trovati nell'area del centro in possesso di alcune dosi di hashish per consumo personale. Denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio un 50enne di origini rumene che, al terminal tramviario di Villa Costanza, aveva minacciato una persona con un taglierino.

A San Casciano in Val di Pesa i militari hanno denunciato in stato di libertà un 35enne del luogo, perché trovato in possesso di oltre 25 grammi di hashish e marijuana suddivisa in dosi, e la somma di 2mila euro in contanti.