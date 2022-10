Dal Cilento ad Altopascio è festa per i 100 anni di Annina Torre

Altopascio festeggia i 100 anni di Annina Torre. Lei, originaria di Caselle in Pittari (paesino del Cilento, in provincia di Salerno, arroccato su una collina a 444 metri), vive in Toscana, ad Altopascio dai propri familiari, e ha attraversato un secolo di storia casellese. Il vicesindaco Daniel Toci e l’assessore alle politiche sociali e alla terza età, Valentina Bernardini le hanno portato gli auguri di tutta la comunità. Anche il sindaco di Caselle in Pittari non è voluto mancare all’appuntamento: Giampiero Nuzzo ha infatti inviato un videomessaggio alla centenaria.

Classe 1922, Annina a Caselle da giovane ha lavorato nei campi prima di emigrare in Argentina, dove nel 1951 raggiunge il papà. Qui ha lavorato in fabbrica per qualche anno poi, con tanti sacrifici, riesce ad aprire una macelleria e una frutteria. Agli inizi degli anni Sessanta fa ritorno a Caselle con la famiglia, per poi emigrare nuovamente, stavolta in Germania a Gottmadingen. Qui lavora nella fabbrica Alusingen fino al 1971, quando decide di tornare a Caselle, nel paese di origine, per accudire i nonni. Quattro anni dopo è nuovamente la Germania ad accoglierla dove resterà fino al 1986 lavorando alla Bende Werke.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa