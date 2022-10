Il "Checchi" trionfa al Junk Kouture: primo classificato l'abito creato dagli studenti di Fucecchio

L'abito dal titolo “Destroyed Fairy” si è aggiudicato il podio più alto. E' stato realizzato con la tela su cui sono stati cuciti petali di plastica, recuperata dalle bottiglie; la gonna, invece, è stata realizzata con mascherine chirurgiche. Un grandissimo successo per gli studenti e le studentesse, gli insegnanti e tutto l'Istituto Superiore "Arturo Checchi" di Fucecchio che ha trionfato al concorso nazionale Junk Kouture, conclusosi ieri a Milano. Grazie a questa vittoria la scuola fucecchiese parteciperà alle finali internazionali che si svolgeranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

“Siamo un indirizzo creativo, pieno di entusiasmo e voglia di emergere - ha dichiarato la prof.ssa Elena Desideri, insegnante dell’indirizzo Moda -. Queste ragazze sono state bravissime e senza la loro intraprendenza, non saremmo arrivati fin qui. Tutto è nato come un gioco ma man mano che il tempo passava, noi docenti vedevamo crescere in queste ragazze la voglia di imparare, la voglia di vincere, la voglia di fare qualcosa di nuovo. Le abbiamo assecondate, supportate, lasciate libere di creare. Noi docenti di Moda facciamo questo. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se i docenti delle altre materie si fossero girati dall'altra parte. Un grazie infinito a questi Docenti, con la D maiuscola, un grazie particolarmente importante va al personale Ata che ci ha seguite, aiutate, ci ha fornito il materiale e i consigli giusti. Ieri sera ha vinto la vera scuola, quella in cui crediamo, quella che ci emoziona, quella che ci fa credere che possiamo crescere ancora di più”.

La Dirigente Scolastica dell'Istituto Checchi, Genny Pellitteri, si dichiara molto soddisfatta del risultato ottenuto e si congratula con la classe 4a C IPIA MODA, con tutto il personale scolastico di moda, i docenti e in particolar modo la prof.ssa Elena Desideri e il prof. Sabatino Cecchini che hanno curato la partecipazione al concorso. Grande soddisfazione per questo eccezionale risultato è stata espressa dall'amministrazione comunale di Fucecchio che ringrazia alunne, alunni e insegnanti che hanno dimostrato tutta la loro creatività e passione. Un ringraziamento particolare alla dirigente Genny Pellitteri che ancora una volta si è dimostrata attenta e partecipe alla progettualità della sua scuola.

Fonte: Ufficio Stampa