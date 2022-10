Il NurSind toscano alla manifestazione nazionale a Roma

Anche una nutrita rappresentanza del NurSind toscano (un centinaio di persone) ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta stamani a Roma all’insegna dello slogan “Sanità, se non la curi non ti cura!”. Guidati dal coordinatore regionale Giampaolo Giannoni hanno preso parte all’iniziativa, voluta da tutte le sigle sindacali del comparto, molti tra coordinatori e dirigenti del NurSind. “Abbiamo voluto rimarcare un’altra volta - spiega Giannoni - la necessità di evitare i tagli al Fondo sanitario che già si sentono ventilare. Chiediamo che la Regione Toscana si faccia interprete col ministero di queste richieste, soprattutto all’indomani dell’approvazione del PNRR che prevede risorse per le strutture e non per le persone: servono correttivi. Dopo la pandemia, vedere che la sanità non rientra tra i punti principali dell’agenda, non può che farci male” .

Sono otto le misure urgenti chieste dalle sigle sindacali al nuovo governo e al neoministro della Salute Orazio Schillaci: maggiori risorse per il Fondo sanitario nazionale, lotta alle esternalizzazioni, superamento dei limiti di tetti di spesa per le assunzioni e stabilizzazioni del personale, adeguate risorse contrattuali, spazi per la contrattazione decentrata, valorizzazione del personale, misure per l'integrazione fra pubblico e privato e una reale integrazione delle aree sanitaria e sociale.

Fonte: Nursind Toscana - Ufficio Stampa