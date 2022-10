Tragico incidente stradale nel pomeriggio sulla statale Chiantigiana, nei pressi di località Spedaluzzo, tra Strada in Chianti e Greve. In un tratto di strada in curva e caratterizzato da un dislivello, una moto si è scontrata con un’auto che viaggiava procedendo in direzione opposta, verso Siena. Nello schianto, il centauro, originario di Fucecchio, ha perso la vita. Le cause del sinistro mortale sono ancora al vaglio da parte della polizia municipale.