I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, sono intervenuti nel comune di Viareggio in viale Alfredo Belluomini, per un incidente stradale avvenuti tra due auto. Sono 4 persone coinvolte di cui due trasportate dal 118 in codice giallo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti.

Sul posto polizia locale.