Lavori sulle strade fiorentine, la mappa degli interventi in settimana

La prosecuzione dei lavori alla rete elettrica in viale Redi-via delle Cascine e via dei Perfetti Ricasoli. Ma anche i nuovi allacci alla rete idrica in via Pisana, via della Sala e via Faenza e la posa dei cavi in fibra ottica nello Stradone di Rovezzano. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quello che riguarda i lavori alla rete elettrica si tratta ancora dell’intervento relativoall’interramento di cavidotti dell’alta tensione. Da lunedì 31 ottobre sono previsti provvedimenti in viale Redi-via delle Cascine. Sarà chiusa la corsia lato numeri civici pari di viale Redi tra piazza Puccini e via Toselli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Puccini e diretti in via Toselli/viale Redi da via del Ponte alle Mosse-via Doni-via Monteverdi-viale Redi. Giovedì 3 novembre si aggiungerà la chiusura di via delle Cascine nella semicarreggiata lato numeri civici dispari tra via Petrella e via Paisiello. Sempre in via delle Cascine previsti un divieto di transito nella corsia di collegamento con via Tartini e un restringimento di carreggiata tra via Tartini e via Petrella. Itinerario alternativo per i veicoli diretti al piazzale delle Cascine da via delle Cascine-via Mercadante/via delle Cascine e via Petrella/via delle Cascine. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Mercadante e via Petrella: via delle Cascine-piazza Puccini-via del Ponte alle Mosse-via Veracini-via Toselli-via Boccherini-piazza Puccini-via delle Cascine. Termine previsto per l’intervento su viale Redi 20 novembre, per quello in via delle Cascine 10 dicembre. Da giovedì 3 novembre provvedimenti anche in via dei Perfetti Ricasoli. Fino al 9 novembre sarà chiuso il varco fra le due carreggiate all’altezza del numero civico 9 e sarà istituito un restringimento di carreggiata sulla direttrice da viale XI Agosto verso via Fanfani. Il restringimento si sposterà con l’avanzamento dei lavori verso via Fanfani. Termine previsto 18 novembre.

Gli altri interventi

Via Pisana: inizieranno lunedì 31 ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 4 novembre è prevista la chiusura del tratto da via Mariotto Albertinelli a via di Legnaia. Itinerario alternativo: via Mariotto Albertinelli-via Maso di Banco-via di Legnaia-via Pisana.

Via della Sala: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alal rete idrica. Da lunedì 31 ottobre al 7 novembre sarà chiuso il tratto da via San Bonaventura a via della Sala Interna (direttrice via dei Cattani).

Via Faenza: ancora un allaccio alla rete idrica con l’istituzione di un divieto di transito da via Nazionale a via Cennini. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 31 ottobre al 7 novembre.

Via della Villa Cedri: proseguono gli interventi per gli allacci alla rete elettrica. Da domani all’11 novembre sarà chiusa via della Villa Cedri (tra via delle Sentinelle e via del Padule) con senso unico in via delle Sentinelle (da via delle Villa dei Cedri verso via del Crocifisso del Lume).

Via Santa Maria: per lavori edili lunedì 31 ottobre sarà istituito un divieto di transito tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Romana e diretti in via dei Serragli: via delle Caldaie-via della Chiesa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 4 novembre.

Via del Presto-via Santa Margherita-piazza dei Giuochi: per un intervento con un cestello aereo da lunedì 31 ottobre la direttrice composta dalle strade sarà interdetta alla circolazione. Percorso alternativo: via Dante Aligheri-via del Proconsolo-via Ghibellina-via Verdi-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo. Termine previsto 5 novembre.

Via dei Pandolfini: ancora un cantiere edile. Mercoledì 2 e giovedì 3 novembre sarà chiuso il tratto via del Crocifisso-via delle Seggiole. Altri provvedimenti previsti: in piazzetta Calamandrei senso unico da Borgo Albizi verso via delle Seggiole; in via delle Seggiole senso unico da piazzetta Calamandrei verso via dei Pandolfini.

Stradone di Rovezzano: inizieranno mercoledì 2 novembre i lavori per la posa di cavi in fibra ottica. Fino al 5 novembre sarà interrotta la circolazione nei tratti via della Torre-via del Guarlone e via del Guarlone-via della Chimera. Prevista anche la chiusura di via della Torre (da viale Palazzeschi allo Stradone di Rovezzano), via del Guarlone (tra via Pea e Stradone di Rovezzano e tra Stradone di Rovezzano e via del Loretino). Percorsi alternativi: per raggiungere via di Guarlone tra via della Loggetta e Stradone di Rovezzano accesso da via del Guarlone lato via della Loggetta e uscita da via della Loggetta; per raggiungere il tratto di via del Guarlone compreso tra via del Lorentino e Stradone di Rovezzano ingresso/uscita da via del Loretino; per raggiungere tutti i numeri civici dello Stradone di Rovezzano accesso e uscita da via della Torre.

Via Santa Reparata: per un intervento con piattaforma aerea giovedì 3 e venerdì 4 novembre la strada sarà chiusa tra via Bonifacio Lupi e via di Camporeggi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Zara e diretti in via Santa Reparata da via Bonifacio Lupi-via Silvestrina-via Micheli-via La Pira-piazza San Marco-via degli Arazzieri-via San Gallo-via di Camporeggi.

Via di Brozzi: per il rifacimento di zanelle e caditoie e la sostituzione della tubazione portavia da giovedì 3 novembre sarà chiuso il tratto da via di San Martino a Brozzi a via di San Rocco. In via di San Rocco diventerà a senso unico da via dei Cattani verso via di Brozzi. Termine previsto 13 novembre. A seguire e fino al 20 novembre i lavori si sposteranno con divieto di transito nel tratto via di San Rocco-via della Nave di Brozzi.

Via Fra’ Bernardo Da Quintavalle: giovedì 3 novembre è in programma la potatura di alcuni alberi. Sarà istituito un divieto di transito da via Santa Chiara al termine della strada giù senza fondo. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 18.

Via della Chiesa: per lavori edili con piattaforma aerea giovedì 4 novembre dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito. Il tratto interessato è quello tra via delle Caldaie e via dei Serragli. Percorso alternativo: Borgo Tegolaio-via del Campuccio-via Romana-piazza San Felice-via Maggio-lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli. Sempre per un cantiere edile lo stesso tratto sarà chiuso tutti i mercoledì dal 3 al 30 novembre in orario 9.30-11.30.

Via Magenta: inizieranno venerdì 4 novembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 7 novembre sarà in vigore un divieto di transito tra via Solferino e Corso Italia. Il tratto da via Solferino (lato numeri civici dispari) e via Solferino (lato numeri civici pari) diventerà a senso unico verso via Montebello. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Veneto e diretti in via Magenta (lato Arno)/Corso Italia: lungarno Vespucci-via Magenta-Corso Italia.

