Lite in strada a Pontassieve, minaccia un agente e un carabiniere: denunciato

I carabinieri della stazione di Pelago hanno denunciato in stato di libertà un agricoltore 65enne della zona per minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ieri pomeriggio, nella zona collinare di Pontassieve, l'uomo alla guida di un'utilitaria ha incrociato lungo una strada stretta un'altra auto, senza insegne, con a bordo un agente della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze.

Nell'indecisione su chi dovesse passare prima, in pochi attimi è nata una lite verbale ed il 65enne, ignorando di trovarsi di fronte ad un agente in uniforme, prima lo ha spintonato, poi minacciato e infine ha preso a pugni il cofano del veicolo di servizio, provocando vistose ammaccature. Neanche l'intervento di un carabiniere, in borghese libero dal servizio e casualmente di passaggio nella zona, avrebbe placato il 65enne che anzi, avrebbe rivolto minacce anche a lui nonostante si fosse qualificato. Solo l'arrivo dei militari di Pelago ha posto fine all'ira dell'agricoltore. Per lui sono scattate denunce e un verbale per violazione del codice della strada.