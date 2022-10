Lucca Comics & Games: arriva il cast de Gli Anelli del Potere: il programma di domani

Un anello per trovarli… il terzo giorno di Lucca Comics & Games si apre all’insegna de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Area Movie, a cura di QMI, porta sul palco del Teatro del Giglio alle 11.00 i protagonisti della serie Prime Video, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete. Per loro prima del panel si stenderà il Community Carpet, il red carpet di Lucca Comics & Games, primo festival nel suo genere ad avere un tappeto rosso dove il pubblico è assoluto protagonista. Gli episodi 1 e 2, per la prima volta su grande schermo saranno poi proiettati al Cinema Astra alle ore 14.00.

Sbarcano a Lucca anche le serie targate LucasFilm e domani sarà la volta di Andor, disponibile su Disney+. Alle 18.00 al Cinema Astra la protagonista Denise Gough (Dedra Meero) incontrerà i fan e introdurrà la serie. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming sui canali Twitch e YouTube del festival.

Sul fronte fumetti nella Chiesa San Giovanni alle ore 10.00 Arnaud Dollen e Jérôme Alquié (autori dello spin-off ufficiale, Saint Seiya – Time Odyssey), discuteranno di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, una delle opere che hanno fatto la storia del fumetto e dell'animazione giapponese non soltanto in Italia, toccando e ispirando più di una generazione. A seguire un appuntamento imperdibile per tutti i trentenni, il panel Sopravvivere ai trent’anni, alle 10.30 alla Chiesa di San Giovanni, dove Fumettibrutti, il Baffo e Quasirosso discuteranno di fumetto e non solo, anticipando un nuovo progetto che li coinvolgerà.

Nella stessa location alle 15.30 Il Maestro Milo Manara racconta la sua vita nella nona arte, tra fonti di ispirazione, viaggi sentimentali e progetti a venire.

Alle 15.00 in Sala Tobino sarà il momento dello showcase di Gary Frank. Il disegnatore di Doomsday Clock e interprete di Batman disegna dal vivo e racconta i suoi nuovi progetti: Eddie a tutto gas e Geiger.

Non si fermano le celebrazioni per i 60 anni dell’Uomo Ragno, alle 16.30 nella Chiesa di San Girolamo con Dal passato di Spider-Man al futuro dell'intero Marvel Universe! si celebra il glorioso passato della Casa delle Idee e le sorprese che ci riserva il futuro insieme al veterano John Romita Jr. (tra i più rappresentativi disegnatori di Spider-Man di sempre), l'editor-in-chief di Marvel C.B. Cebulski e il direttore editoriale di Marvel Italia Panini Comics Marco M. Lupoi. Un'occasione unica per confrontarsi con le icone dei comics e per scoprire cosa ci aspetta nell'intero Multiverso... con un annuncio Marvel in anteprima per i visitatori di Lucca Comics & Games direttamente da C.B. Cebulski!

E compie 60 anni anche il primo numero di Diabolik: Diabolik il Re del Terrore colpisce ancora. Per celebrarlo, il Re del Terrore diventa protagonista di una serie audio nell’Audible Original Diabolik e alle 21.00, nella Chiesa di San Francesco, le tre voci di Diabolik (Francesco Venditti), Eva (Myriam Catania) e Ginko (Claudio Moneta), con le colonne sonore del Quintetto Lucensis, danno vita a una performace di musiche e lettura ad alta voce. Sul palco anche lo storico fumettista di Diabolik, Giuseppe Palumbo che accompagna la performance con i suoi disegni dal vivo.

Da Clerville si vola in Giappone con Norihiro Yagi. Alle 17.30 – Chiesa San Giovanni - l'autore di Ariadne in The Blue Sky e Claymore incontra un selezionato numero di fan. Ricordiamo che l’evento a prenotazione presso il padiglione Star Comics e sarà obbligatorio l'uso della mascherina.

Continua il giro del mondo, questa volta sulle ali del fantasy con La Fantasy tra USA, Australia e Italia. Alle 15.00 all’auditorium San Girolamo ay Kristoff, Laini Taylor, Licia Troisi, Megi Bulla, Valentina Ghetti si chiederanno cosa accomuni la Fantasy americana, australiana e italiana, prontia scambiarsi idee, consigli e i segreti del mestiere.

Per i più piccoli, che come ogni anno entrano gratis a Lucca Comics & Games fino al compimento dei 10 anni, a partire dalle ore 15, all’Auditorium Suffragio, ci sarà l’attesa Yoyo Parade, con i personaggi più amati di Rai Yoyo. Sfileranno i Puffi, Masha e Orso, Topo Tip, Bing, Bluey, Lampadino e Caramella, Pinocchio & Freeda, Nina & Olga.

Nella giornata di domenica tante le attività anche per gli appassionati di videogioco. Si parte con il raduno e la sfilata di Assassin’s Creed, in partenza da Piazza San Michele alle 11:00, l’occasione ideale per festeggiare i 15 anni della saga Ubisoft, che sarà protagonista anche nel pomeriggio, dove a partire dalle 14:00 al Baluardo San Salvatore si svolgerà l’evento ufficiale di Crowd Art AC – Un salto nella Storia.

Alle 16:30, nella suggestiva cornice del Teatro del Giglio, il panel Il genio di Yoshitaka Amano dedicato a uno degli artisti più importanti di questa edizione, dove si racconteranno vita e carriera di un illustratore leggendario come Amano Yoshitaka Sensei, creatore di alcune indimenticabili opere d’arte legate all’universo di Final Fantasy.

Tanto gaming come sempre, con le fasi finali del Circuito Tormenta di League of Legends con il torneo Baron: Lucca Comics & Games alla Esport Cathedral, oltre all’imperdibile League of Legends Night, dove sul palco della Music & Comics Arena a partire dalle 21:00 si svolgerà un grande evento organizzato da Riot Games in occasione delle semifinali dei Worlds di LoL. DJ set di Manuelito / Hell Raton, produttore discografico e co-fondatore dell’etichetta Machete Empire Records, seguito dal concerto di Nitro, uno degli artisti più importanti e apprezzati della scena hip hop nazionale. Dopo lo spettacolo, sarà possibile assistere alle semifinali dei Worlds, fase clou della competizione che unisce musica ed esport in modo unico, in un Viewing Party Ufficiale che andrà avanti fino a tarda notte.

C’è spazio anche per lo sport non virtuale a Lucca Comics & Games. Il 30 settembre nasceva Diego Armando Maradona, il pibe de oro argentino che ha fatto sognare tutto il mondo e Lucca Comics & Games, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Argentina in Italia, nella sala Tobino alle 12.00 vuole celebrare il fantasista con un evento dedicato, insieme a Rep, celebre illustratore satirico argentino che ha realizzato la graphic novel Maradona, nacido para molestar dedicata proprio al campione che ne celebra le gesta sportive.

