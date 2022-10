Malore improvviso, muore a 57 anni Marco Di Natale professore del Sant'Anna

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa partecipa al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa, a 57 anni, di Marco Di Natale, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dell’Istituto TeCIP (Telecomunicazioni, Informatica, Fotonica), mancato per un malore che lo ha colpito nel sonno, mentre si trovava a Montreal, in Canada, per partecipare a un convegno scientifico. Marco di Natale, originario di Chieti, si era laureato nel 1991 in Ingegneria Elettronica all’Università di Pisa e aveva conseguito nel 1995 il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica alla Scuola Superiore Sant'Anna dove, dal 2014, era professore ordinario.

"La scomparsa di Marco di Natale – commenta la rettrice Sabina Nuti - ha lasciato incredula la nostra comunità, dove era conosciuto e apprezzato non soltanto per la rilevanza delle sue attività di ricerca, ma anche per i numerosi rapporti che intratteneva con le diverse componenti della Scuola Superiore Sant'Anna: colleghe e colleghi per le attività scientifiche; allieve e allievi per lezioni e tutorati, personale per ragioni tecniche e amministrative. In questo momento di dolore rinnovo le condoglianze ai familiari e, a nome della Scuola Superiore Sant'Anna, mi unisco al loro dolore".

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa