Si ribalta auto in via del Gelsomino, traffico in tilt a Firenze

Traffico in tilt a Firenze sull'asse Porta Romana-Due Strade-Galluzzo a causa di un incidente stradale in via del Gelsomino, dove si è ribaltata un'automobile, benché fortunatamente i feriti non verserebbero in condizioni preoccupanti.

Sulla zona del sinistro la polizia municipale sta mettendo in sicurezza le persone coinvolte, insieme al 118, e valutando le modalità di rimozione del veicolo. Intanto sono stati disposti accorgimenti per snellire il traffico in entrata a Firenze.