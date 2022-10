Sorpreso mentre spaccia in un giardino pubblico di Empoli: denunciato

Sorpreso dai carabinieri mentre stava cedendo della droga ad un'altra persona, in un giardino pubblico di Empoli. È successo ieri pomeriggio e per l'uomo, un 25enne nigeriano, è scattata la denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A notare lo scambio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Empoli durante un controllo nella zona di via XI febbraio, area nei pressi della stazione ferroviaria. Immediatamente intervenuti i militari hanno fermato e sottoposto a perquisizione i due. L'acquirente, un italiano di 23 anni, è stato trovato in possesso di una dose di eroina da circa un grammo mentre il 25enne è stato con sé aveva circa 60 euro, somma ritenuta provento dell'attività illecita.

Durante la stessa occasione un altro soggetto, un 30enne sempre di nazionalità nigeriana, è stato controllato e trovato in possesso di circa mezzo grammo di marijuana. Quest'ultimo e il giovane che aveva precedentemente acquistato la dose, sono stati entrambi segnalati alla prefettura di Firenze. Lo spacciatore è stato invece denunciato alla procura di Firenze e ora resterà in attesa dei successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria.