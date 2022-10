Squilla il telefono a Castiglion Fiorentino: è Benigni che ringrazia per gli auguri

Roberto Benigni il 27 ottobre ha compiuto 70 anni. Per il traguardo sono tanti gli auguri da tutto il mondo giunti al celebre attore e sceneggiatore di origini toscane e, proprio alle sue radici, è arrivato un bel messaggio di ringraziamento dopo il compleanno. "Ho il dovere, ma anche il piacere, di riportare per il mio tramite il ringraziamento di Roberto Benigni a tutti i cittadini Castiglionesi". A dirlo, tramite i social, è il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, a cui è giunta tra incredulità e stupore una telefonata di ringraziamento dello stesso Benigni per gli auguri. Nel messaggio del sindaco, sempre via social, era compreso un invito all'attore a ritornare nella città natale. Il monologhista teatrale e premio Oscar con "La vita è bella" è infatti nato il 27 ottobre 1952 a Manciano La Misericordia, frazione del comune della Valdichiana Aretina.

"Non mi era mai capitato di parlarci al telefono e devo dire che aver sentito con le mie orecchie le belle parole che ha pronunciato su Castiglion Fiorentino, mi hanno rincuorato molto, poiché adoro sentirne parlare bene da chiunque lo visita, figurarsi da chi ci è nato e si è poi trasferito" scrive ancora Agnelli su facebook. "Ho sempre ritenuto innaturale dimenticarsi del paese dove si è nati, ma quando ho sentito parlare da Roberto della Misericordia e di Pergognano o della dignità dei laboriosi contadini delle nostre campagne, ho capito che nemmeno lui si è dimenticato di Castiglion Fiorentino, pur avendolo lasciato a soli 6 anni - conclude il sindaco -...perché qui la vita è bella".