Tentato furto alla Gemignani Tartufi, danni per l'azienda: indagini in corso

Tentato furto con scasso questa notte alla Gemignani Tartufi Srl di San Miniato Basso. Da quanto si apprende i malviventi, più di uno ma di cui non si conosce il numero, avrebbero fatto irruzione nell'azienda nel cuore della notte. A farli fuggire è stato il sistema di allarme, che a sua volta ha fatto scattare la telefonata ai carabinieri della Compagnia di San Miniato, immediatamente intervenuti sul posto intorno alle tre di notte.

Dal capannone, nuova sede inaugurata circa due anni fa in via Cascina Lari, non è stato asportato nulla. Sono però ingenti i danni alla struttura provocati dal passaggio dei ladri che secondo quanto si apprende, per entrare all'interno dell'azienda, avrebbero realizzato due aperture sul tetto. Una volta dentro la banda avrebbe sfondato un muro di cartongesso, probabilmente alla ricerca di casseforti o tartufi. Questa mattina i titolari si sono ritrovati a fare i conti con il tentato furto, per danni che secondo una prima stima potrebbero andare oltre i 15mila euro, e per i quali stanno già provvedendo ai necessari ripari.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, anche tramite le immagini della videosorveglianza dell'azienda.