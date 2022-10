Volley Scandicci, Savino Del Bene sconfitta a Novara

Primo k.o. stagionale per la Savino Del Bene Volley che, dopo i successi con Perugia e Vallefoglia, esce sconfitta dalla difficile trasferta in casa della Igor Gorgonzola Novara. 3-0 il risultato della sfida, con la Savino Del Bene Volley sconfitta con i parziali di 25-17, 25-19 e 25-18.

La cronaca

Coach Lavarini sceglie di schierare la sua Igor Gorgonzola con il 6+1 composto da Battistoni al palleggio, Karakurt da opposto, Adams e Bosetti in banda, Danesi e Chirichella come centrali e Fersino da libero.

Per la prima volta in stagione coach Barbolini punta su Malinov come titolare al palleggio, confermato il resto della formazione scesa in campo con Vallefoglia. Antropova è l'opposto, Alberti e Belien occupano i due spot da centrali, le schiacciatrici sono Sorokaite e Shcherban, Castillo il libero.

La gara con Novara segna anche un'altra prima volta in casa Savino Del Bene Volley: Zhu Ting è infatti a referto.

1° Set

Con Novara è partita difficile e si sapeva dalla vigilia. Quello di inizio primo set è l'avvio più complicato nell'inizio di stagione della Savino Del Bene Volley. La squadra di Barbolini è investita da un grande inizio di Karkaurt e compagne e sul 6-1 firmato da Chirichella, il tecnico della Savino Del Bene Volley ferma il gioco con un time out. Scandicci non riesce ad arrestare l'avanzata di Novara e sull'11-4 Barbolini chiama un nuovo time out. La fuga piemontese non si arresta e sul 17-6 esce Malinov per Di Iulio. Sul 18-8 arriva anche il momento di Mingardi e Angeloni, in campo al posto di Shcherban e Sorokaite, il set rimane comunque in pugno a Novara e la Igor si aggiudica la prima frazione per 25-17.

2° Set

Avvio di secondo set sempre favorevole alla Igor Gorgonzola Novara. Sul 4-1 Barbolini spende subito un “tempo”, ma Karakurt, protagonista di 7 punti nel primo set, continua a macinare punti. Due ace consecutivi di McKenzie Adams spingono Novara avanti sul 9-3, mentre la Savino Del Bene Volley prova a cambiare le carte in tavola sostituendo Sorokaite con Angeloni. Nel secondo set si vede in campo anche Washington, che per la prima volta scende in campo con la maglia di Scandicci. La Savino Del Bene Volley prova a reagire a metà set: Di Iulio firma l'ace del 12-8, Antropova mette a segno il mani-out del 12-9. Lavarini chiama un time out per fermare la rimonta della Savino Del Bene Volley, ma le ragazze di Barbolini hanno ingranato e Antropova pareggia i conti con due attacchi consecutivi a segno (13-13). Si apre una sfida punto a punto, ma Novara trova il break di due punti e si porta sul 17-15. Barbolini ferma tutto e non lascia scappare la partita. Al rientro in campo Scandicci pareggia nuovamente, con Angeloni che trova il colpo del 17-17. Novara però produce un nuovo allungo e segna tre punti consecutivi che consentono alla formazione di Lavarini di aggiudicarsi il set per 25-19.

3° Set

Il terzo set si apre sulla falsariga dei precedenti. Sul 3-0 ancora una volta Barbolini è costretto al time out, ma Karakurt e Adams continuano a segnare a ripetizione (8-2). La Savino Del Bene Volley prova a rientrare e piazza un break di tre punti, con l'ace di Washington che vale per il 12-7. La squadra scandiccese non riesce però ad avvicinarsi e rimane sempre in ritardo di 5-6 punti. È un gap che la Savino Del Bene Volley non recupera più. Novara vince il set 25-18 e si aggiudica la partita per tre set a zero.

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Volley 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)

Igor Gorgonzola Novara: Cantoni n.e., Adams 10, Bresciani (L2), Giovannini, Battistoni 1, Fersino (L1), Bosetti 11, Chirichella 6, Danesi 9, Varela, Bonifacio n.e., Carcaces n.e., Ituma, Karakurt 16. All.: Lavarini.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 8, Alberti, Belien 6, Zhu n.e., Malinov 1, Gamba n.e., Mingardi 5, Shcherban, Angeloni 2, Guidi n.e., Washington 2, Antropova 8, Castillo, Di Iulio 1. All.: Barbolini.

Arbitri: Boris - Piperata.

Durata: 1 h 25' (24', 27', 34')

Attacco: 47% - 32%

Ricezione Pos. (Prf.): 51% - 32% (30% - 24%)

Muri: 7-3

Ace: 6-3

MVP: Bosetti

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa