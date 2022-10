Medaglie a Napoli per il Taekwondo Empolese: tre argenti e un'oro ai giovani atleti

Piovono medaglie sull'Asd Centro Taekwondo Empolese che ha partecipato con i suoi atleti alla gara interregionale "Come to Naples".

Due le medaglie d'argento conquistate da Marco Sabella (-45kg M) e Gabriele Fantino (+65kg M), nella categoria Cadets. I giovani atleti sono riusciti a farsi valere fino alla fine, portando a casa il secondo posto.

Ancora successi nella seconda giornata di gara, per gli atleti Chiara Catanalotto (-36kg F) e Dario Di Maria (-36kg M) nella categoria Kids. Buonissima performance nonostante la cintura Bianca-Gialla che ha permesso di conquistare l'argento, per Catanalotto, e l'oro per Di Maria.