Accordo Stella Maris-Medici per l'Africa, insieme per i bambini

Nasce all’insegna della collaborazione e dello scambio con l’Africa l’accordo firmato venerdì 28 ottobre tra l’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa) e il CUAMM Medici per l’Africa, insieme per la salute dei bambini.

Tra gli obiettivi del protocollo siglato dall’avv. Giuliano Maffei, Presidente di IRCCS Fondazione Stella Maris e Don Dante Carraro, medico cardiologo e Direttore del CUAMM, da evidenziare:

- la realizzazione di progetti di cooperazione sanitaria in Africa nell’ambito neuropsichiatria

- la formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario dei paesi africani

- l’elaborazione e realizzazione di ricerche cliniche ed epidemiologiche nell’ambito delle patologie fetali, neonatali e pediatriche con particolare attenzione all’ambito neuropsichiatrico

- la sperimentazione e valutazione di innovazioni tecnologiche e organizzative nell’ambito del neurosviluppo

- lo scambio di operatori specialisti e personale delle professioni sanitarie della riabilitazione

- Infine in accordo con l’Università di Pisa e secondo quanto regolamentato dalla convenzione tra Università di Pisa e CUAMM, invio di medici specializzandi e di allievi terapisti della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva.

Questi i punti principali dell’intesa firmata alla presenza del prof Stefano Taddei, Ordinario di Medicina dell’Università di Pisa, e tra gli altri per l’IRCCS, del Direttore generale, dr. Roberto Cutajar, del Direttore Scientifico prof. Giovanni Cioni, del Direttore del Dipartimento prof. Andrea Guzzetta, oltre a una delegazione del team specialistico. Oltre a Don Dante Carraro ha partecipato lo staff del CUAMM Nord Ovest. Ricordiamo che l’Organizzazione è costituita da medici missionari che dal 1950 lavora per la formazione dei medici dedicati a migliorare la qualità dell’assistenza dei paesi in via di sviluppo.

“A volte un po’ di fede può farci fare molta strada, mi viene da dire ricordando un brano di Nick Cave (Waiting for you) – dice il Presidente Giuliano Maffei – Ma quando si ha la fortuna di incontrare una persona come don Dante Carraro che di fede in Dio e, soprattutto, nell’uomo ne ha tantissima anche di fronte a pericoli enormi per la sua stessa vita, comprendi davvero di essere di fronte ad uno strumento dinamico di quel “folle Mistero amoroso” su cui poggia l’Universo.

Di strada, in poche ore insieme a lui oggi a Calambrone ne abbiamo fatta tanta, ma proprio tanta, sino all’Africa. Ad uno come lui che ha dedicato l’intera sua vita e la sua laurea in medicina al Prossimo più povero ed ammalato, ai veri invisibili, dobbiamo dire grazie per ciò che fai caro Dante e, soprattutto, della possibilità che ci offri di poter collaborare con te e la Ong Cuamm Medici con l’Africa. Un po’ di Stella Maris anche in Africa rende tutto il nostro agire ancor più pieno di significato. Ad uno come Dante non si può dire di no, oppure, ora non possiamo, siamo troppo impegnati… ma solo : “ Dante dicci che cosa ti serve, siamo con te, vai avanti che noi ti seguiamo sin li con ciò che abbiamo imparato a fare in oltre sessanta anni di studi e ricerca sulla fragilità Neuropsichiatrica dei giovani.

Per questo oggi rispondendo a questa “strana chiamata” passatami dal Prof. Andrea Guzzetta e dal prof. Stefano Taddei e testimoniataci anche da alcune nostre dottoresse che già si sono recate in quel continente, ho firmato con Dante e la sua Cuamm un bellissimo accordo di collaborazione. La Scienza, la Tecnologia e la Sapienza anche oggi si sono inchinate alla chiamata semplice ed umile di quell’ Amore così spiazzante che tutto muove. Sono felice”.

La collaborazione tra queste due importanti realtà, nasce da una visione condivisa del valore della ricerca del dialogo interculturale come elemento di sviluppo sociale, assistenziale e educazionale e che, proprio per le peculiarità reciproche – la veste internazionale e la proiezione regionale di CUAMM e la specifica specializzazione medica e scientifica e il prestigio riconosciuto dell’IRCCS-Fondazione Stella Maris – consentono di promuovere sinergie nei campi dell’assistenza e dello sviluppo di popolazioni bisognose attraverso lo studio e la realizzazione di progetti che tengano conto di questi obiettivi comuni.

Per raggiungere questo obiettivo IRCCS e CUAMM costituiranno un Comitato Direttivo, con funzioni di indirizzo, per la promozione e supervisione degli interventi di cooperazione congiunti.

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris