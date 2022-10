Ampliamento Peretola, Fdi: "Dal Pd ci aspettiamo coerenza con il voto dato in Metrocittà"

"Non basta neanche che l'Enac, nel Piano Nazionale degli aeroporti abbia riconosciuto l’aeroporto di Peretola quel scalo strategico, perché nel Partito Democratico nasca un barlume di lucidità. Restiamo basiti nel scoprire che il Sindaco Metropolitano, Dario Nardella oggi fa il piacere, quando si dovrebbe ricordare che il Partito Democratico in Città Metropolitana ha preso chiaramente posizione votando e sottoscrivendo la nostra mozione in favore dell'ampliamento dello scalo di Peretola. Anche se viene sostenuto un sindaco come Lorenzo Falchi a Sesto Fiorentino, che per primo non vuole tale ampliamento. Ci aspettiamo comunque coerenza con il voto dato in città metropolitana da parte del PD locale".

Dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani di Fratelli d'Italia del gruppo centro-destra per il cambiamento, Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli ed Alessandra Gallego."Anche il governatore Eugenio Giani, re dell'immobilismo amministrativo, non ha avuto nulla di meglio da fare che ribadire immediatamente la centralità dello scalo pisano. Addirittura proponendosi di arrivare a chiedere al governo di limitarne l'utilizzo militare. Forse il signor Gianni si dimentica la difficile crisi internazionale? Oppure addirittura le esigenze difensive e strategiche della NATO debbono piegarsi alla miopia del Partito Democratico".