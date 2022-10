Auto bloccate nel parcheggio della stazione di SMN, Draghi (FdI): "Chiederò spiegazioni"

Il consigliere comunale fiorentino di Fdi Alessandro Draghi ha reso noto su Facebook i gravi disagi ai danni degli automobilisti che avevano lasciato il proprio mezzo nel parcheggio interrato della stazione di Santa Maria Novella.

“Mi arrivano foto e segnalazioni dei tanti automobilisti - giustamente irritati - che stasera hanno impiegato quasi due ore per uscire dal parcheggio interrato della stazione centrale” ha postato il Capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze. “Domani chiederò spiegazioni alla società Firenze Parcheggi, per sapere esattamente che cosa abbia impedito l'uscita agevole degli utenti. Non è accettabile che, in un parcheggio interrato a pagamento, il traffico si paralizzi e si creino situazioni di eventuale rischio”.