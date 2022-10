Barberino Tavarnelle dà l'ultimo saluto all’assessora Marina Baretta

Tantissime le persone che questa mattina hanno gremito la Chiesa di Santa Lucia al Borghetto di Tavarnelle per rivolgere l’ultimo saluto all’assessora alle Politiche educative e culturali del Comune di Barberino Tavarnelle Marina Baretta, scomparsa dallo scorso venerdì a causa di una lunga malattia contro la quale ha combattuto fino alla fine. E’ stato Don Alfredo Iacopozzi a celebrare il funerale cui hanno preso parte centinaia di persone, familiari, colleghi, amici e conoscenti.

Erano presenti il sindaco David Baroncelli che è intervenuto leggendo una commovente lettera dedicata all’assessora, la giunta, il presidente e il consiglio comunale di Barberino Tavarnelle, le amministrazioni comunali di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Impruneta, Bagno a Ripoli, i membri della Conferenza educativa zona Sud Est, i componenti del Tavolo Politiche di genere, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e tanti rappresentanti del mondo scolastico, i presidi in pensione Fiorenzo Li Volti, Paola Savadori e l’attuale dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani Anna Maria Pia Misiti, i docenti di ogni ordine e grado, la coordinatrice pedagogica dei nidi comunali Giulia Clemente e alcuni studenti del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi del Comprensivo.

Tra gli interventi, particolarmente emozionanti, il ricordo del fratello Pierpaolo Baretta e quello di Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace e direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani. Una splendida cerimonia in cui ognuno ha potuto ricordare Marina, donna di pace, costruttrice di valori, artigiana di vita democratica, che ha lasciato il segno per la sua profonda sensibilità, competenza e attenzione ai bisogni delle persone. La comunità di Barberino Tavarnelle ha esteso il suo abbraccio di affetto e vicinanza al marito Roberto e al figlio Andrea e a tutti i familiari.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino