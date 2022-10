Bricks in Florence festival, mattoncini Lego protagonisti al Tuscany Hall

Bricks in Florence festival torna a in scena al Tuscany Hall di Firenze con i mattoncini Lego, sabato 5 e domenica 6 novembre. Saranno presenti moltissimi “Adult Fan of Lego” con le loro creazioni, e la Galleria giovani costruttori, grazie alla quale i più giovani appassionati Lego avranno modo di esporre le proprie opere.

Previste ovviamente anche le attività dedicate ai visitatori, come le gare di Speed building ed il laboratorio Minecraft. Infine, saranno potenziati i laboratori Lego© Mindstorms – per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione e della robotica – e tornerà Fairy Bricks, l’iniziativa volta a donare scatole Lego ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane.