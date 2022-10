Canottieri San Miniato, trofeo italiano nel doppio femminile

Domenica 30 ottobre le canale dei Navicelli a Pisa si è tenuto l’ormai consueto appuntamento del Campionato Italiano di Gran Fondo che si disputa sulla distanza di 6 km, organizzato dal gruppo sportivo Vigili del Fuoco Pisa.

Alla manifestazione hanno partecipato società di canottaggio provenienti dal tutto il territorio nazionale. Ovviamente tutte le società toscane di canotaggio presenti, oltre 700 gli iscritti nelle varie specialità.

La Canottieri San Miniato ha iscritto al campionato italiano tre equipaggi: nel doppio Under 16 maschile due barche composte da Matteo Dini / Riccardo Scarselli, e Filippo Sergianni / Harry Quaglierini, mentre nella categoria Under 18 femminile con Victoria Gallucci e Alessia Federici. I due equipaggi maschili nella loro prima esperienza agonistica si sono ben comportati conquistando la trentesima trenataduesima posizione mentre il doppio femminile di Gallucci e Federici, forti di esperienze anche in azzurro (Victoria ha partecipato ai mondiali e agli europei mentre Alessia ha partecipato ai raduni selettivi per la squadra azzurra) si presentava una barca ben preparata e esperta. Da subito dopo la partenza il capovoga ha imposto un ritmo incalzante lasciando dietro tutte le altre avversarie seppur di valore niente ha potuto per contrastare l’armo sanminiatese che si è presentato all’arrivo con tre secondi di distacco sull’armo del club Amici del Fiume di Torino e poi via viva tutti gli altri.

Nella stessa giornata si è anche tenuto la nazionale di gran fondo riservata alle categorie giovanili. La San Miniato ha schierato un folto gruppo di atleti giovani che hanno fatto delle buone gare con i seguenti risultati:

4 di coppia Allievi C maschile Ademollo/Ademollo/Ademollo/Federici

4 di coppia allievi C maschile Nacci/Villa/Gherardini/Roy

Doppio Allievi C femminile Esposito/Montuori

Doppio Cadette femminile Giovannoni/Giovannoni

4 di coppia cadetti misto Pontedera con Lapo Campigli

4 di coppia misto Toscana con Viviana Caico

Il presidente Enzo Ademollo, presente alla regata, si è complimentato con le ragazze che hanno conquistato questo importante titolo italiano oltre al buon comportamento di tutta la squadra.

Alla manifestazione era presente anche il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale che insieme al presidente del comitato toscano Giuseppina Di Lauro si sono soffermati a parlare con il presidente Ademollo chiedendo notizie sull’avanzamento dell’impianto di canottaggi del Lago di Roffia che aspetta ormai da trent’anni la sua definizione e che rappresenta per la federazione di canottaggio e canoa un punto di riferimento importante. Ademollo ha lamentato le lungaggini burocratiche che in tutti questo anni hanno fatto segnare il passo sulla sistemazione dell’impianto compatibile con la cassa di espansione. "Questa situazione - ha detto il presidente Ademollo - limita anche la preparazione degli atleti di alto livello che sono costretti ad allenarsi su distanze non federali oltre all’impossibilità di far fronte alle tante richieste di partecipazione alla pratica sportiva di canoa e canottaggio anche per soggetti disabili.”

“La Canottieri San Miniato è anche Centro Coni Educamp e Scuola di Canottaggio per la Federazione Canottaggio, riconosciuta per tutto quello che facciamo per la nostra comunità - aggiunge Ademollo - e aspettiamo dalle istituzioni di riferimento un giusto riconoscimento per la definizione di strumenti che ci possono far sviluppare in sicurezza le attività di canoa e canottaggio oltre a manifestazioni turistico-culturali.”

Fonte: Canottieri San Miniato