Due arresti a Prato per maltrattamenti e droga

Due arresti per i carabinieri della compagnia di Prato e della tenenza di Montemurlo. Lo scorso 29 ottobre un 40enne pluripregiudicato è stato arrestato perché su di lui pendeva la misura cautelare in carcere per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, emessa dalla procura di Grosseto. L'uomo era stato beccato durante un controllo da una pattuglia del Radiomobile.

Il giorno prima, il 28 ottobre, al Serraglio un 43enne nigeriano pluripregiudicato è stato arrestato dopo aver tentato la fuga via dai carabinieri. Era in bici e poi ha tentato a piedi di sfuggire ma i militari lo hanno fermato e trovato con 12 g di eroina e hashish. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.