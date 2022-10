Halloween, nel Senese sequestrati 10mila prodotti non a norma

Circa diecimila maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri, trucchi. Questo è il bottino dei sequestri della guardia di finanza di Siena in vista di Halloween. Erano tutti prodotti commercializzati senza informazioni, senza indicazioni minime sulla sicurezza e privi della marcatura CE.

I sequestri sono avvenuti in città a Siena e anche nella Valdelsa senese, scrivono le fiamme gialle, "con l’obiettivo di impedire il commercio di prodotti a tema che, qualora immessi in vendita, a prezzi decisamente bassi, sarebbero potuti risultare potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori".

Condotte particolarmente gravi quelle riscontrate dai finanzieri di Siena, in quanto "la marcatura CE costituisce un attestato di sicurezza a garanzia della filiera di produzione e dell’affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli".

L’intera attività si è conclusa con la segnalazione alla locale Camera di Commercio delle contestazioni amministrative di tutti gli esercenti commerciali attenzionati, nella cui disponibilità è stato rinvenuto materiale non conforme.