'Il tartufo e la Toscana', convegno a San Miniato

La Fondazione San Miniato Promozione e il Comune di San Miniato ogni anno organizzano la Mostra Mercato del Tartufo bianco delle colline samminiatesi, una manifestazione ormai giunta alla sua 51' edizione. Tutte le iniziative che l'accompagnano, ruotano intorno a una tematica unificante, centrata per il 2022, sulla questione di estrema attualità, ovvero la Sostenibilità Ambientale. La Mostra sarà inaugurata Sabato 12 Novembre 2022 alla presenza delle massime autorità regionali e locali e, in via preparatoria, sarà proposto un convegno dal titolo:

"IL TARTUFO E LA TOSCANA.

Nuove tutele, nuovi progetti, nuovi orizzonti per i territori"

- Giovedì 3 novembre 2022 - Palazzo Grifoni - San Miniato -

Al Convegno, che sarà articolato in tre sessioni, con inizio alle ore 10.00, prenderanno parte come relatori, personalità di riferimento per i temi che saranno trattati.