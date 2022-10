Incidente a 2 alla Ferruzza, coinvolto un 15enne

Incidente a due veicoli in via Marco Polo a Fucecchio a mezzogiorno di oggi, lunedì 31 ottobre. A bordo un 15enne, non su un motorino come inizialmente scritto. Tre ambulanze inviate: della Pubblica assistenza di Fucecchio, quella di Montopoli e della Misericordia di San Miniato Basso. Il minorenne sarebbe finito in codice giallo in ospedale a Empoli. Il fatto è accaduto lungo il viale, possibile il tamponamento come dinamica. I rilievi sono in carico alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni.