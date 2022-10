La Mostra del Tartufo di San Miniato inizia con un convegno sul futuro del tartufo

"La Sostenibilità ambientale" sarà il tema della 51° Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato, che si terrà nei weekend del 12-13, 19-20,26-27 novembre. Ma la tematica verrà introdotta con un convegno al quale parteciperanno le massime autorità regionali e nazionali, dal titolo "Il Tartufo e la Toscana. Nuove tutele, programmi, orizzonti per il territorio" e da un’idea di Fondazione San Miniato Promozione, organizzatrice proprio della Mostra. Una sorta di “ON”, di avvio del mese della Mostra che vedrà la conclusione con un altro convegno – stavolta voluto da Crédit Agricole – in programma il 29 novembre. La giornata occuperà la mattina e il pomeriggio del 3 novembre, dalle 10 alle 18 nella location di Palazzo Grifoni.

Nel programma della mattina (dalle 10 alle 11.30) verranno affrontate ed analizzate le dinamiche fino alle nuove tutele ai nuovi programmi ed ai nuovi orizzonti per i territori tartufigeni e vedrà il coinvolgimento degli enti pubblici e del mondo associativo del territorio regionale. Un’iniziativa che segue la volontà di far affermare San Miniato come la capitale toscana del tartufo, non solo per la qualità del fungo ipogeo che offre ma anche per la volontà condivisa di tutti gli attori in campo di promuovere e diffondere una vera e propria cultura del tartufo, terza gamba dell’economia sanminiatese. Il convegno vedrà un’analisi di come il tartufo può essere visto quale strumento di conoscenza e tutela ambientale e come motore di sviluppo socioeconomico del territorio vocati. Apre i lavori Antonella Brancadoro, direttrice Associazione Italiana Città del Tartufo. Interverranno Lorenzo Gardin (che si focalizzerà sul censimento delle aree tartufigene della Regione Toscana); Laura Giannetti, che parlerà degli ambienti di produzione del tartufo nella Regione Toscana; Guido Franchi, che analizzerà i censimenti negli strumenti urbanistici. A moderare Azzurra Gronchi, componente del cda di Fondazione San Miniato Promozione. Nella seconda sessione del mattino, dedicata alla riforma della Legge regionale 50 che regola la disciplina del tartufo, interverranno (sempre con Gronchi a moderare): Sandro Pieroni, dirigente Regione Toscana; Andrea Acciai, presidente URATT (Unione Regionale Associazioni Tartufai Toscane); Roberta Casalini (delegata per l’agricoltura Anci Toscana). Partecipano gli studenti del Liceo Marconi di San Miniato. A concludere Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana e assessora all'agricoltura.

Nel programma del pomeriggio, i lavori saranno declinati prendendo spunto dal riconoscimento Unesco della «Cerca e cavatura del tartufo» avvenuta nel dicembre 2021 come bene immateriale. L’obiettivo che il convegno si propone è quello di porre San Miniato al centro di un laboratorio di idee e di confronto su temi inerenti e di interesse al mondo del tartufo e che possa dunque portare ad un importante ritorno di immagine della città e di una crescita delle proposte offerte in ambito ambientale, culturale e turistico. Interverranno: Roberta Garibaldi (amministratore delegato ENIT); Liliana Allena (presidente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba); Mauro Carbone (direttore Associazione per il Centro nazionale Studi tartufo); Carlo Francini (coordinatore scientifico Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale); Massimo Cerbai (direttore regionale Toscana e Umbria Crédit Agricole Italia); Laura Granata (Camera di Commercio Toscana Nord Ovest); Daniela Mugnai (Vetrina Toscana). A concludere Leonardo Marras, assessore al tartufo Regione Toscana. A moderare, invece, la consigliera di Fondazione SMP Francesca Cupelli. Nella sessione pomeridiana saranno presenti invece gli studenti dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato.

Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio in quanto il 2022 è stato decretato anno europeo dei giovani. Il convegno si avvale della collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole, Regione Toscana, Comune di San Miniato, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Anci Toscana, Ordine degli agronomi Pisa-Lucca-Massa Carrara, Collegio geometri Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa