La Pubblica Assistenza di Fucecchio organizza a Stabbia un corso di primo soccorso

E’ un corso gratuito, ma salvare una vita non ha prezzo: la Pubblica Assistenza di Fucecchio organizza a Stabbia (Cerreto Guidi) un corso di primo soccorso con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE. Semplici manovre che possono fare la differenza fra la vita e la morte: perché non impararle? L’inizio delle lezioni – che si terranno ogni martedì e giovedì alle 21.15 – è previsto per il prossimo 8 novembre presso il circolo ricreativo in via Provinciale Francesca n.110 a Stabbia. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la Pubblica al numero 0571601147, oppure scrivere una mail all’indirizzo formazione@pafucecchio.it.

Ci si può iscrivere anche fino alla sera stessa, sul posto. Il corso durerà fino a metà dicembre. L’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi promuove ciclicamente questi corsi gratuiti atti a diffondere una cultura di primo soccorso che sarebbe fondamentale raggiungesse quante più persone possibile (che così potrebbero anche avvicinarsi al mondo del volontariato). All’interno del programma del corso è prevista anche una serata aperta al pubblico e non solo agli iscritti, dedicata alla conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica. L’appuntamento è per lunedì 7 dicembre alle 21.15, sempre al circolo. Le manovre di disostruzione pediatrica sono dei gesti in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei (noccioline, caramelle, monete, pezzi di giocattoli ecc.). Piccoli oggetti o alimenti possono ostruire, infatti, le vie aeree in maniera parziale o completa e soprattutto fra i 6 mesi e i 3 anni può capitare molto spesso, perché i bambini in questa fascia d’età sono più soggetti a questa tipologia d'incidente per l'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione ed il diametro ridotto delle loro vie aeree

Fonte: Pubblica Assistenza Fucecchio