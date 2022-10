Novoli, denuncia per furto al supermercato. Polizia acchiappa fuggitivo

Un 41enne georgiano è stato scoperto mentre portava via senza pagare cosmetici, superalcolici e supporti elettronici dal supermercato Esselunga di via di Novoli a Firenze. A denunciarlo per furto la polizia di Firenze: il bottino era di oltre 200 euro.

La scorsa notte, invece, una delle volanti della Questura di Firenze, transitando sempre in zona Novoli, stava effettuando regolari controlli della città, quando gli agenti hanno notato due giovani, uno in bicicletta e l’altro a piedi. Al passaggio della pattuglia il ragazzo in piedi ha emesso un fischio, come fosse un segnale di avvertimento per l’amico, che subito si è dato alla fuga. I poliziotti immediatamente sono partiti all’inseguimento del giovane che sfrecciava per le vie di Novoli nell’intento di seminarli. Sfruttando pochi secondi di vantaggio, il malintenzionato si è disfatto della bicicletta, nascondendola dietro un auto e continuando la fuga a piedi. Inutile tentativo, dal momento che gli agenti scesi dall’autovettura di servizio, hanno trovato prima la bici e poco dopo il ragazzo, nascostosi all’interno del giardinetto di un’abitazione. L’uomo, un 26enne di origine marocchina, già noto alle Forze di Polizia, a quel punto ha tentato di sottrarsi al controllo facendo resistenza contro gli agenti. Non ha saputo, inoltre, spiegare né il perché della fuga né perché si trovasse dentro una proprietà privata. Controllando il piccolo giardinetto sfruttato dal cittadino marocchino come rifugio, i poliziotti hanno trovato nascosto dietro un mucchio di mattonelle nel sottoscala del palazzo, un portafogli contenete un ingente somma di denaro. Al ragazzo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato anche un coltello della lunghezza di 6 cm. Il 26enne è stato denunciato, pertanto, per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.