Piano Operativo Pisa, assemblee pubbliche nelle frazioni

Prosegue il ciclo di assemblee pubbliche organizzate dal Comune di Pisa per recepire idee e proposte utili a formare il Piano Operativo, il nuovo strumento urbanistico che sostituirà l’attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa. La Legge Regionale 65 del 2014 prevede infatti la possibilità che i cittadini possano partecipare alla redazione del Piano portando contributi e osservazioni. L’amministrazione comunale ha voluto cogliere questa opportunità per fare in modo che il Piano possa essere uno strumento partecipativo.

Mercoledì 2 novembre l’incontro sarà focalizzato sui quartieri di Riglione, Oratoio, Putignano, Ospedaletto, Montacchiello, Coltano. L’appuntamento è alle ore 18 presso l’Aula Magna della Scuola Moretti di Putignano, in via Padre Leonardo Ximenes 4. Saranno presenti il sindaco Michele Conti, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa.

Questo il calendario dei prossimi incontri in programma. Tutti gli incontri si terranno alle ore ore 18 e saranno aperti a tutta la cittadinanza:

- mercoledì 9 novembre, Centro Storico

Auditorium Palazzo Sesta Porta, Via Battisti 13

- mercoledì 16 novembre, San Marco, San Giusto, Sant’Ermete, Porta Fiorentina

Aula Magna della Scuola Renato Fucini, Via Fratelli Antoni 10

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa