Pontedera nell'Atlantico, una delegazione a Capo Verde

Nell'ambito del percorso sulla cooperazione internazionale, che favorisce reciproco incontro tra le comunità, conoscenza e scambio culturale e sociale, una delegazione pontederese è in visita in questi giorni a Capo Verde. Il Comune di Pontedera è infatti gemellato col municipio capoverdiano di Brava e le isole di Capo Verde fanno parte della ampia rete del Festival Sete Sois Sete Luas, che ha base proprio a Pontedera e che opera in un continuo dialogo artistico con Paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono. Il percorso con la Repubblica capoverdiana, dalla cultura creola afro-portoghese, fu avviato dalla visita a Pontedera, avvenuta nel 2019, del presidente Jorge Carlos Fonseca.