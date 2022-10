Progetto “Educazione all’antifascismo", anche il Comune di Volterra partecipa

L’amministrazione comunale ha compartecipato, con un contributo di 1500,00 euro, alla realizzazione del progetto “Educazione all’antifascismo. Le stragi nel nostro territorio” proposto dall’Istituto di Istruzione Superiore Carducci in collaborazione con l’ANPI di Volterra per l’anno scolastico 2022/23.

“Abbiamo deciso di finanziare il progetto perché l’educazione all’antifascismo è un elemento fondante della nostra democrazia e costituisce una componente indispensabile per la formazione dei giovani" ha dichiarato Viola Luti, assessora all’Istruzione. "Rappresenta, infatti, un’occasione per approfondire i valori dell’antifascismo e della Resistenza partendo dallo studio di alcune vicende locali che hanno al centro le stragi di Guardistallo e dei minatori della Niccioleta avvenuta a Castelnuovo Val di Cecina. Eventi che sono stati oggetto di minuziose ricostruzioni storiche e approfonditi in campo letterario e che costituiscono un’opportunità per svolgere un lavoro interdisciplinare che coinvolga Storia, Educazione Civica, arte e Letteratura.

Parlare di Resistenza è fondamentale per pensare al futuro e per contrastare la violenza e per combattere l’indifferenza”.

