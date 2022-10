Taglia le gomme dell'auto della ex compagna, arrestato a Pisa

Un arresto per stalking a Pisa. Un 54enne di San Giuliano Terme è finito nelle mani della polizia dopo aver tagliato le gomme dell'auto alla ex compagna nel weekend. La donna ha contattato telefonicamente gli agenti dando una descrizione dell'uomo e in breve tempo due volanti lo hanno fermato. L'uomo, messo alle strette, ha ammesso il fatto consegnando l'utensile da lavoro con il quale ha bucato l'auto. Già era stato ammonito dal questore per fatti di stalking in precedenza, ai tempi infatti l'aveva molestata e minacciata anche vicino al luogo di lavoro. Dopo l'arresto l'uomo adesso è stato trasferito ai domiciliari. Il giudice ha poi applicato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. In caso contrario, finirà in carcere.