Aereo decolla ma rientra a Firenze per una spia accesa: tutti i passeggeri ripartiti

Ieri sera un aereo diretto a Barcellona appena decollato dall'aeroporto di Firenze è dovuto rientrare per l'accensione di una spia. A bordo c'erano oltre un centinaio di passeggeri. Tornati indietro la compagnia aerea, la Vueling, aveva riprogrammato lo stesso volo con un altro velivolo Airbus 319 già pronto a bordo pista e sul quale sono stati trasferiti i passeggeri. Stessa operazione per i bagagli, scaricati dal velivolo dove si era accesa la spia e caricati sul nuovo. Secondo quanto appreso da fonti aeroportuali, si era accesa nel pannello dei comandi la spia della pressurizzazione, circostanza che a scanso di inconvenienti, impone l'atterraggio e l'esecuzione di controlli.

In particolare il volo VY6002 Flr-Bcn, come spiegato dall'aeroporto Vespucci di Firenze, era partito lunedì sera alle 21.55 locali con 110 passeggeri a bordo e mentre era in fase di crociera, l'equipaggio ha deciso di rientrare a Firenze per un problema tecnico. Alle ore 22.43 l'aereo è atterrato, senza dichiarare emergenza, raggiungendo regolarmente e in modo autonomo il piazzale di sosta allo stand 301. Tutti i passeggeri dopo il trasferimento nell'altro aereo della compagnia Vueling, presente sul piazzale, sono ripartiti a mezzanotte e 48. Nessuno ha rinunciato a partire e come sottolineato da Peretola, le operazioni di trasferimento si sono svolte regolarmente e senza problemi.