Auto finisce fuori strada a Montespertoli, soccorsa giovane conducente

Incidente durante le prime ore di questa mattina a Montespertoli. Un'auto condotta da una giovane di 24 anni, unico mezzo coinvolto, avrebbe perso il controllo andando a finire fuori strada contro ad un palo. È successo intorno alle 7.30 nella frazione Baccaiano, sulla strada provinciale 4 Volterrana.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montespertoli, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La conducente, unica occupante dell'auto, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.