Casa sua era un distributore automatico di droga: arrestato 27enne a Livorno

Aveva adibito casa sua come un vero e proprio distributore automatico di droga: dopo aver ricevuto lo stupefacente gettato dalla finestra dallo spacciatore, l'acquirente lasciava il denaro nella sella di uno scooter parcheggiato lì vicino. È quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Livorno nel quartiere Shangay, nell'ambito di controlli serrati per combattere il degrado nelle zone difficili della città. La Guglia, Shangay, piazza XX Settembre, vengono passati al setaccio dai militari in linea con le direttive del Prefetto, anche con l'impiego di carabinieri in borghese e unità cinofile.

Notato lo spaccio dal palazzo, i carabinieri sono entrati in azione fermando l'acquirente che è stato segnalato alla Prefettura. Invece, per fermare il presunto spacciatore, i militari hanno atteso che uscisse di casa con il cane e una volta fuori lo hanno bloccato con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. A seguito di perquisizione personale e domiciliare il giovane, 27enne livornese, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione. Arrestato, è stato prima condotto al carcere delle Sughere e successivamente, in sede di convalida, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Durante lo stesso servizio i carabinieri hanno anche fermato e denunciato un cittadino, di origine nordafricana, che aveva tentato poco prima di eludere dei controlli. L'uomo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina dal peso di circa 5 grammi nascoste nel cappello e di 110 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio e pertanto sottoposti a sequestro. Inoltre per l'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura di espulsione.

Questa attività si inserisce tra i controlli portati avanti dai carabinieri di Livorno, seguendo le direttive della Prefettura, che nel mese di settembre e ottobre hanno portato a 5 arresti di presunti spacciatori, 7 denunce e al recupero di circa 6 kg di sostanza stupefacente.