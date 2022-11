Stipula una polizza da 35mila euro, dopo vent'anni scopre che non esiste

Dopo vent'anni ha scoperto di aver sottoscritto una polizza assicurativa falsa, dal valore di 35mila euro. Per questo è stato denunciato per truffa aggravata dai carabinieri di Castiglioncello, dopo una serie di accertamenti e indagini, un consulente finanziario 62enne di Pisa. Quest'ultimo nel 2002 aveva fatto sottoscrivere alla vittima, un 92enne di Castiglioncello, una polizza assicurativa dove venivano vincolati 35mila euro.

La truffa è emersa nell'aprile scorso quando, a seguito di numerose richieste da parte della figlia dell'anziano, il consulente finanziario avrebbe consegnato la documentazione richiesta. Il 92enne e la figlia si sono così recati presso la propria banca per la verifica dei documenti, dove è emerso che non corrispondevano al vero e che nessun elemento era riconducibile all'esistenza di una polizza. Brutta sorpresa per l'ultranovantenne, che ha scoperto di essere stato raggirato dal consulente finanziario, denunciato per truffa aggravata.