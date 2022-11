'Alta Val d’Elsa Agorà', appuntamento a Poggibonsi

Nell’ambito del progetto regionale Cantieri della Salute a cui hanno aderito la Società della Salute Alta val D’elsa, il Comitato zonale di partecipazione e la Consulta del terzo settore, è in programma l’iniziativa “Alta Val D’elsa Agorà, il territorio siamo noi!”. Si tratta di una occasione per promuovere il coinvolgimento del terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio, un momento di confronto tra le realtà attive nella tutela e promozione della salute

L’incontro, organizzato dalla Sds Alta Val d’Elsa con il supporto di Federsanità Anci Toscana e Sociolab, si terrà sabato 5 novembre dalle ore 9.15 alle 16.30 presso “Haccabì Hospital Burresi” a Poggibonsi, Via Carducci 1, . Il focus dell’iniziativa è incentrato sul dialogo e confronto per fare emergere i punti di vista su un tema importante e strategico per la sanità territoriale dei prossimi anni: Le case di comunità.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione compilando il modulo a disposizione su https://forms.gle/MAyCGFKiJyto9usr6

Per ulteriori info: info@cantieridellasalute.it – www.cantieridellasalute.it

Il modello di casa della comunità proposto dalla Regione Toscana è stato pensato per rappresentare il punto d’incontro tra soggetti, istituzioni e istanze sociali per il benessere della collettività. Sarà una struttura in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute ed assistenti sociali. Saranno offerti anche servizi consultoriali con particolare attenzione alla tutela del bambino, della donna e dei nuclei familiari.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale Diritto alla Salute e Sanità Simone Bezzini e del Sindaco di Colle Val d’Elsa Alessandro Donati, interverrà il Direttore Sanitario dell’ASL Toscana Sud Est Simona Dei sulla sanità territoriale, sulle case di Comunità interverranno inoltre Biancamaria Rossi, Direttrice Società della Salute Alta Val d'Elsa; Barbara Rocchi Responsabile UF cure primarie SdS Alta Val d'Elsa e Sonia Buselli, Operation manager dell'attività infermieristica della Zona Distretto dell'Alta Val d’Elsa e, in rappresentanza dei MMG, Ermanno Parri Coordinatore Aft 1 e Liliana Gradi, Coordinatore Aft 2. Per gli organismi di partecipazione interverranno Rosalba Boncompagni, Consiglio dei Cittadini per la Salute e Miriana Paolucci Coordinatrice del Comitato di Partecipazione Zonale.

Nel Pomeriggio è previsto un laboratorio Open Space per individuare i temi più importanti sul futuro delle case di comunità e definire le priorità del territorio fino alle conclusioni della giornata affidate a Serena Spinelli, Assessora regionale alle politiche sociali edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale.

Durante tutta la giornata saranno presenti gli operatori dei servizi della Sanità Territoriale per informare e orientare i cittadini, che vorranno essere presenti, sui vari percorsi sanitari e socio sanitari presenti nel territorio dell’Alta Val d’Elsa, attraverso:

La bussola dei servizi - Un gioco di ruolo per orientarsi nel panorama dei servizi territoriali.

Fonte: Ufficio stampa