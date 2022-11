Burattini e pupazzi: a Poggibonsi va in scena “Secondo Pinocchio”

A Poggibonsi va in scena “Secondo Pinocchio”, uno spettacolo di burattini pupazzi e attore che andrà in scena sabato 5 novembre alle ore 16 nella sala SET del teatro Politeama di Poggibonsi.

Lo spettacolo è un’anticipazione della Rassegna “Teatro a Merenda 2023” la Rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e alle famiglie che partirà a gennaio per la sua ventisettesima edizione.

Lo spettacolo della Compagnia Burambò, “SECONDO PINOCCHIO” di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli ha ricevuto il Premio Eolo come miglior spettacolo di teatro di figura italiano.

In questa versione scenica si è scelto di raccontare le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale. Attraverso l'utilizzo degli espedienti teatrali, le emozioni e i sentimenti di questa bella storia, sono continuamente attraversati da aspetti paradossali, che suscitano ilarità, e al tempo stesso elementi realistici capaci di commuovere. Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa.

L’iniziativa è promossa da Associazione culturale Timbre, Comune di Poggibonsi, Fondazione E.l.s.a Progetto “Discipline(s) ed in collaborazione con L.e.f.

PREVENDITE: presso la biglietteria del Teatro Politeama in orario cinema

Ingresso: intero 7 euro (adulti) – ridotto 5 euro (bambini)

Informazioni: info@timbreteatroverdi.it

Pagina Facebook: Timbre Poggibonsi

La Sala S.E.T. è in Via Trento 20 a Poggibonsi (Siena).

