Castelfiorentino United, il derby va al Certaldo. I risultati delle giovanili

Finisce 1-0 per il Certaldo il derby che la prima squadra ha disputato nell’ultimo turno del campionato di Eccellenza. Niente da fare dopo un primo tempo giocato meglio degli avversari e alcune decisioni del direttore di gara che nella ripresa hanno suscitato diverse polemiche. Un tiro dalla distanza ha deciso il match. E più in generale non è stato un fine settimana particolarmente felice per il Castelfiorentino United, fatta eccezione per gli Juniores Regionali Under 19 che hanno regolato la Sinalunghese per 3-0 grazie ai gol di Reale, Minissale e Tanzini.

Pesante sconfitta (5-0) per gli Allievi Regionali Under 17 nei confronti del Montelupo, mentre gli Allievi B Under 16 hanno perso 3-0 con la Sancascianese. E mentre i Giovanissimi B Provinciali Under 14 riposavano, hanno perso 3-1 anche i Giovanissimi Under 15: nel 3-1 rimediato dal Casellina a segno D. Ciampelli.

Passiamo quindi alle formazioni più giovani dove le cose sono andate meglio. Doppia vittoria del Castelfiorentino United per quanto riguarda gli Esordienti A: 2-1 sia contro il Santa Maria che con la Lastrigiana. Gli Esordienti B, invece, hanno pareggiato 2-2 contro l’Avane e vinto 3-1 contro il Limite e Capraia.

I Pulcini 2012, invece, hanno perso 2-1 con l’Audace Legnaia e 3-0 con lo Scandicci, ma sono stati capaci di vincere anche una delle tre partite disputate nel ponte di Ognissanti: 2-1 al Montespertoli. I Pulcini 2013, invece, hanno battuto 3-2 la Sancascianese e perso 3-0 con il Lanciotto Campi, mentre i 2014 hanno giocato quattro partite: vittoria per 3-0 con la Rondinella, sconfitta per 3-0 con l’Affrico, sconfitta 3-0 con l’Empoli e ancora un ko (2-1 con il Castelfiorentino).

Chiudiamo il quadro con i Primi Calci 2015, che hanno pareggiato 2-2 con la Rondinella e il Giovani Fucecchio, salvo perdere 3-0 contro il Ponte a Elsa.

