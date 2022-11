Federkombat Toscana, rinnovato il consiglio: dentro Mazzoni e Barsotti

Una quindicina di Società Sportive provenienti da tutta la Toscana si sono date appuntamento domenica a Castelfiorentino per il rinnovo del Consiglio Regionale di Federkombat Toscana. Le elezioni, cui hanno preso parte circa trenta partecipanti tra cui Marco Bartoletti (vicepresidente federale), si sono tenute all’Ostello “Locanda d’Elsa” e hanno portato a un rinnovamento delle cariche decretando le new entry di Francesco Mazzoni e di Serena Barsotti, che affiancheranno il lavoro in consiglio di Rachele Fogli e Giampietro Marceddu.

Il consiglio regionale di Federkomat è presieduto dal castellano Moreno Sanità, esperto di arti marziali e più volte campione italiano di Kickboxing (nel 1991 e nel 1996, oltre a undici titoli regionali), che pur avendo cessato da tempo ogni attività agonistica ha proseguito il suo impegno in modo costante a beneficio della promozione di questo sport tramite la federazione riuscendo a portare a Castelfiorentino un Campionato regionale (nel 2015) e nel 2019 il Collegiale Nazionali di Kickboxing di “contatto pieno” Low Kick, K1 e Full Contact

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha osservato Moreno Sanità – per l’ospitalità e soprattutto il grande spirito di collaborazione che da sempre accompagna le nostre iniziative, sia sul versante dell’organizzazione degli eventi sportivi che della vita della nostra associazione”.

“E’ per noi un piacere – ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – aver messo a disposizione l’Ostello per questa tornata elettorale di Federkombat toscana, che grazie a Moreno Sanità ha avuto modo in diverse occasioni di organizzare appuntamenti sportivi di rilievo a Castelfiorentino. Una collaborazione a cui teniamo particolarmente, e che riteniamo porti beneficio a entrambe le parti. Ci piace pensare che la Federkombat possa sempre trovare a Castelfiorentino una degna accoglienza per i loro atleti”.

Fonte: Ufficio Stampa