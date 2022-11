I vigili del fuoco incontrano le associazioni conciarie

Una delegazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco (VVF) di Pisa composta dal Comandante Provinciale Nicola Ciannelli, dal direttore Giorgio Ciappei e dal direttore coordinatore speciale Simone Giani, ha incontrato, presso il POTECO, rappresentanti dell’Associazione Conciatori e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Ad accogliere la delegazione il presidente dell’Associazione Conciatori Ezio Castellani, nel corso di un incontro che ha illustrato le iniziative promosse nel distretto conciario in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e che si è svolto nei diversi ambienti di lavoro, studio e ricerca del Polo Tecnologico Conciario. Tra i presenti, Marco Cavallini (Associazione Conciatori) e Paola Campigli (Consorzio Conciatori di Ponte a Egola).

Dalle pratiche per valorizzare la sicurezza in azienda ai corsi di formazione specifici che vengono erogati ai lavoratori della filiera fino all’ aggiornamento normativo sui rischi professionali: diversi i temi illustrati nel corso dell’evento, occasione per ribadire le iniziative condivise nel distretto che coinvolgono, con le associazioni di categoria del comparto concia, anche diverse sigle sindacali.

"Sul tema della sicurezza sul lavoro - dicono i rappresentanti delle associazioni conciarie - datori di lavoro e lavoratori del distretto, con il contributo delle sigle sindacali, condividono una sensibilità elevata, che vogliamo preservare e accrescere ancora. Per questo, in tale ambito non solo resta alta la nostra attenzione, ma, oltre agli strumenti già in essere, pensiamo di strutturare nuove sinergie nell’interesse dell’industria conciaria e di tutti i suoi lavoratori".

Fonte: Associazione Conciatori