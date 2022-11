Italia Viva e Azione continuano insieme: "Rafforzare Terzo Polo in Toscana"

La coalizione del Terzo Polo, Italia Viva – Azione ha riscosso in tutta Italia un risultato importante, e ancora di più lo ha fatto in Toscana, dove, con oltre il 9% di consensi, ha registrato una delle maggiori percentuali su base regionale.

Per questo nei giorni scorsi il coordinatore regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti e il coordinatore regionale di Azione Toscana Marco Remaschi si sono incontrati per definire tappe e obiettivi comuni per consolidare e rilanciare il progetto federativo dei due partiti, rafforzando la collaborazione e la presenza sui territori, nell'impegno quotidiano e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni amministrative.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale Stefano Scaramelli e l’assessore del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini, è stata confermata la volontà di riconfermare il modello della coalizione del Terzo Polo nei comuni Toscani che andranno al voto nel 2023, aprendosi a esperienze di liste civiche presenti nei territori, e individuando candidature a sindaco autonome, competenti e di spessore.

Nelle prossime settimane, hanno concordato i referenti regionali dei due partiti, si terrà un momento di confronto fra i rispettivi direttivi per proseguire questo percorso.

Fonte: Italia Viva Toscana - Azione Toscana